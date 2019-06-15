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19 июня на некоторых улицах Саранска ограничат движение транспортных средств

19 июня на некоторых улицах Саранска ограничат движение транспортных средств

19 июня на некоторых улицах Саранска будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 20:00 18 июня до 15:00 19 июня движение транспортных средств будет ограничено по следующим адресам: по ул. Володарского от ул. Коммунистической до ул. Советской, по ул. Советской от ул. Володарского до ул. Рабочей, по ул. Большевистской (нечетная сторона) от ул. Коммунистической до ул. Советской. По улицам Большевистской и Советской также будет запрещена парковка транспорта.

В период с 20:00 18 июня до 18:00 19 июня будет запрещена стоянка транспортных средств на парковках, расположенных возле филармонии и в районе здания ПАО КБ «МПСБ».

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Источник: adm-saransk.ru