В Мордовии сотрудники МЧС проводят профилактические мероприятия со школьниками

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лямбирского и Кочкуровского муниципальных районов совместно с представителем управления гражданской защиты провели профилактическое мероприятие в детском лагере, работающем на базе Семилейской средней общеобразовательной школы Кочкуровского района.

Сотрудники МЧС напомнили детям о требованиях пожарной безопасности.

Стоит отметить, что ученики Семилейской школы показывают значительные успехи на соревнованиях республиканского уровня. К примеру, в мае команда учебного заведения заняла третье место в республиканских соревнованиях «Школа безопасности».

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Источник: 13.mchs.gov.ru