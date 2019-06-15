В Зубово-Полянском районе горела баня

В Зубово-Полянском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

Вечером 14 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Жуковка. На одной из улиц данного населенного пункта загорелась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 15 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Темниковском районе горели надворные постройки.

Источник: 13.mchs.gov.ru