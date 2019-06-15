Два жителя Мордовии подозреваются в хранении наркотиков

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жителей, которые подозреваются в незаконном хранении наркотиков.

В Саранске стражи порядка задержали 35-летнего мужчину, в ходе личного досмотра которого было обнаружено и конфисковано 3,12 грамма гашиша. Подозреваемый был задержан в Пролетарском районе города.

В Рузаевском районе полицейские изъяли пакетик с синтетическими наркотиками массой 0,49 грамма у 22-летнего парня.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела.

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Источник: 13.мвд.рф