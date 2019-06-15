В Саранске осудили женщину, убившую своего сожителя

В Саранске суд вынес приговор в отношении 39-летней женщины, которая убила своего гражданского мужа.

Днём 26 октября прошлого года в одной из квартир дома, расположенного по адресу – улица Косарева, 39-летняя гражданка, её 32-летний сожитель и двое их гостей распивали алкогольные напитки. В ходе попойки между женщиной и её гражданским мужем вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений мужчина ударил осужденную табуреткой по голове. В ответ на это женщина исполосовала сожителя ножом. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Ранее преступница уже привлекалась к уголовной ответственности.

Решением суда в отношении убийцы была избрана мера наказания в виде 8,5 лет лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru