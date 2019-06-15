24-летний житель Саранска был осужден за присвоение денежных средств

В Саранске суд вынес приговор в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в присвоении денежных средств.

В период с марта прошлого года по февраль нынешнего года 24-летний молодой человек, будучи сотрудником центра продаж и обслуживания ООО «Ростелеком – Розничные системы», расположенного по адресу – улица Большевистская, похитил с четырех платежных терминалов денежные средства на общую сумму более 895 тыс. рублей.

Решением Пролетарского районного суда города Саранска в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы условно.

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Источник: prokrm.ru