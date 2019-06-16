В Ромодановском районе в результате ДТП погибла 23-летняя девушка

В Ромодановском районе произошло ДТП, в результате которого погибла 23-летняя девушка.

Происшествие произошло днём 15 июня. Недалеко от железнодорожной станции Красный Узел гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Веста», не смог справиться с управлением на железнодорожном переезде, вследствие чего транспортное средство вылетело в кювет, опрокинулось, а затем его по инерции вынесло на железнодорожные пути.

Автомобилист и его 23-летняя пассажирка были госпитализированы. В медицинском учреждении девушка скончалась.

По информации «Известий Мордовии».

Читайте также о том, что в Зубово-Полянском районе в ДТП пострадала 25-летняя девушка.