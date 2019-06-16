В Мордовии начальницу почтового отделения осудили за кражу денег

В Атяшевском районе суд вынес приговор в отношении начальницы почтового отделения, обвиняемой в похищении денежных средств.

В период с августа 2017 года по июль минувшего года 35-летняя жительница указанного района, занимая должность начальника отделения почтовой связи Атяшево - село Атяшевского почтамта УФПС Республики Мордовия, используя служебное положение, похитила вверенные ей денежные средства на сумму более 62 тыс. рублей.

Решением Атяшевского районного суда в отношении женщины была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что 23-летний житель Саранска был осужден за присвоение денег.

Источник: prokrm.ru