В Атяшевском районе в ДТП пострадал 29-летний автомобилист

В Атяшевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 29-летний гражданин.

Указанное происшествие произошло вечером 15 июня. По предварительной информации, 29-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки Great Wall, в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Автомобилист получил телесные повреждения. Пострадавший был доставлен в больницу.

В настоящее время проводится проверка по факту данного происшествия.

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Источник: гибдд.рф