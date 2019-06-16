В Саранске прошла акция «Бульвар здоровья»

В Саранске 12 июня прошла ежегодная акция под названием «Бульвар здоровья».

Указанная акция была организована ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2». На улице М. Расковой работал мобильный центр здоровья, где все желающие могли пройти аппаратно-диагностическое тестирование, пульсоксиметрию, а также получить консультации по вопросам здорового образа жизни.

Медики распространяли буклеты с рекомендациями по подготовке детей в детский сад и школу, с информацией о правильном питании, профилактике ожирения и гиподинамии, охране зрения, а также профилактике вредных привычек и стресса, важности прохождения своевременной диспансеризации.

Также читайте о том, что Владимир Волков вручил награды лучшим медикам.

Источник: adm-saransk.ru