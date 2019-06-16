В Мордовии судебные приставы проведут операцию «Должник»

В Мордовии судебные приставы проведут оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Должник».

Указанное мероприятие будет проводиться в период с 17 по 21 июня.

Рассматриваемое мероприятие направлено на выявление и привлечение к административной ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов, а также активизацию работы по исполнению законодательства об административных правонарушениях.

По информации пресс-службы УФССП РФ по Мордовии.

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Источник: r13.fssprus.ru