В Лямбирском районе загорелись заброшенный дом и надворная постройка

В Лямбирском районе горели надворная постройка и заброшенный дом.
В ночь на 17 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в деревне Масловка. На улице Крестьянской загорелись заброшенный дом и надворная постройка.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о том, что надворные постройки горели в Темниковском районе.
Источник: 13.mchs.gov.ru