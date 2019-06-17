В Лямбирском районе загорелись заброшенный дом и надворная постройка

В Лямбирском районе горели надворная постройка и заброшенный дом.

В ночь на 17 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в деревне Масловка. На улице Крестьянской загорелись заброшенный дом и надворная постройка.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что надворные постройки горели в Темниковском районе.

Источник: 13.mchs.gov.ru