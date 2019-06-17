Интернет-мошенники ограбили 36-летнего предпринимателя из Саранска

В Саранске 36-летний индивидуальный предприниматель стал жертвой неизвестных интернет-мошенников.

Недавно 36-летний индивидуальный предприниматель обнаружил на одном из сайтов объявление о продаже вакуумной камеры для дегазации. Стоимость товара была значительно ниже той цены, которая имеет место в магазинах Саранска. Мужчина оформил заказ. После этого на электронную почту пострадавшего пришло письмо, в котором были указаны реквизиты для оплаты. Мужчина перечислил на счет продавца 12250 рублей.

Товар в оговоренные сроки житель Саранска так и не получил. Продавец не выходит на связь.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф