Сотрудники МЧС провели занятие с учениками одной из школ Саранска

В Саранске сотрудники МЧС провели занятие с учениками школы №2.

Сотрудники МЧС напомнили школьникам о том, как нужно вести себя в летний период, рассказали правила поведения на воде, дали ценные советы по ориентации на местности, которые помогут не заблудиться в лесу.

Кроме того, представители ведомства показали школьникам предметы боевой одежды, пожарно-спасательное оборудование, а также рассказали об имеющихся в распоряжении пожарных машинах.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru