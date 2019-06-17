В Краснослободском районе горел жилой дом

В Краснослободском районе произошло возгорание жилого дома.

Указанное происшествие произошло в ночь на 17 июня на территории села Пригородное. Загорелся жилой дом №1, расположенный по адресу – улица Школьная.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть осторожными при обращении с огнём, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Лямбирском районе загорелись заброшенный дом и надворная постройка.

Источник: 13.mchs.gov.ru