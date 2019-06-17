В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся очередной выпуск слушателей

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся очередной выпуск слушателей.

22 сотрудника среднего начальствующего состава, которые прибыли на обучение из Волгоградской области и Мордовии, в полном объеме освоили программу профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу.

Сотрудники приобретали теоретические знания, развивали практические навыки и умения, необходимые для самостоятельного исполнения служебных обязанностей, изучали законодательную и нормативную базу, а также формировали навыки применения огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы.

На плацу учебного центра было проведено торжественное построение, в ходе которого слушателям были вручены документы, подтверждающие прохождение обучения.

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Источник: 13.fsin.su