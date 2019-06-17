В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находился в федеральном розыске.

В дневное время суток экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на улице Александра Невского, обратил внимание на мужчину, внешность которого совпала с описанием гражданина, объявленного в розыск.

В ходе проверки документов указанного гражданина стражи порядка установили, что он действительно находится в розыске. Мужчина не прибыл к месту отбывания наказания. Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан полицейским.

Также читайте о том, что в Мордовии судебные приставы проведут операцию «Должник».

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia