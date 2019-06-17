Житель Самары похитил автомобиль у мужчины, проживающего в Инсаре

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Самары, обвиняемого в угоне автомобиля.

В ночь на 18 ноября прошлого года житель Инсара оставил принадлежащий ему автомобиль марки «Лада-Гранта» в гараже, расположенном возле его дома. Утром мужчина обнаружил, что транспортное средство было похищено.

Стражами порядка было установлено, что к совершения указанного преступления причастен житель Самары, приезжавший в Инсарский район на заработки. Мужчина признал свою вину и сообщил, что гараж был выбран случайно. Обвиняемый планировал доехать на угнанной машине до Самары, но бросил её в овраге, расположенном возле деревни Мордовская Муромка Мокшанского района Пензенской области. В настоящее время транспортное средство возвращено законному владельцу.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф