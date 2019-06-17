В Саранске в ДТП пострадала 32-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 32-летняя женщина.

Происшествие произошло ранним утром 14 июня на территории Октябрьского района Саранска. По предварительной информации, 50-летний гражданин, находившийся за рулем микроавтобуса марки «Форд-Транзит», во время движения по улице Евсеева стал совершать обгон. В определенный момент указанное транспортное средство врезалось в автомобиль марки «Лада-Калина», который двигался в попутном направлении и поворачивал налево.

32-летняя пассажирка микроавтобуса обращалась за помощью в ГБУЗ РМ МРЦКБ.

В настоящее время проводится проверка по факту данного происшествия.

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Источник: гибдд.рф