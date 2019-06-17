В Краснослободском районе в результате ДТП пострадали пять человек

В Краснослободском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек.

ДТП произошло в ночь на 16 июня на 66-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». 37-летний водитель автомобиля марки «Рено-Меган» в условиях тумана врезался в автомобиль марки «Рено-Логан», который двигался впереди. После этого второе транспортное средство выехало на встречную полосу, столкнулось с автомобилем марки «Хендай-Солярис», а затем съехало с проезжей части в кювет и опрокинулось.

Предполагаемый виновник аварии, его 36-летний попутчик, 28-летний водитель «Рено-Логан» и его 42-летний пассажир доставлялись в ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ», где им была оказана необходимая медицинская помощь. Ещё один участник ДТП 50-летнего возраста, находившийся в салоне «Рено-Логан», был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф