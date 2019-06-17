В УФСИН РФ по Мордовии была доставлена православная святыня

Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии смогли поклониться иконе святой Ксении Петербургской с частицей её надгробного камня.

Икону встречали представители руководства УФСИН РФ по Мордовии во главе с начальником Леонидом Мустайкиным и секретарь Краснослободской епархии, помощник начальника УФСИН по работе с верующими иеромонах Тихон (Федяшкин).

В музей УФСИН РФ по Мордовии, куда была доставлена икона, на поклонение святыне пришли сотрудники ведомства. В последующие дни планируется пронести святыню по всем подведомственным учреждениям.

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Источник: 13.fsin.su