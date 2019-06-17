В Инсарском районе отреставрируют храм

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий провел встречу с жителями села Сиалеевская Пятина Инсарского района.

В ходе указанной встречи были обсуждены вопросы, касающиеся проведения ремонтно-реставрационных работ в местном храме в честь святителя Николая Чудотворца и осуществления церковно-приходского служения.

Глава Мордовской митрополии осмотрел Никольский храм и дал указания по проведению работ, в том числе по консервации сохранившихся фресок.

Указанный храм был построен в 1820 году и освящен в честь святителя Николая Мирликийского. Несколькими годами позже к зданию была пристроена обширная трапезная.

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Источник: sarep.ru