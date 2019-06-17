Распространенность онкозаболеваний в Мордовии является одной из самых высоких в России

В Мордовии уровень заболеваемости населения онкологическими заболеваниями является одним из наиболее высоких в России.

Минздрав сообщает, что наибольшие показатели были зафиксированы в Курской области (3331,1 на 100 тыс. населения). Второе место по уровню распространенности онкологических заболеваний занимает Мордовия (3292,1 на 100 тыс. населения). Далее следуют Краснодарский край (3235,2), Калужская (3231,4) и Псковская (3110,5) области.

На протяжении последних десяти лет показатели распространенности злокачественных новообразований выросли почти на 40%.

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Источник: info-rm.com