В Саранск приехали лучшие собаки России

В Саранске проходит выставка собак всех пород, а также три монопородные выставки.

Участники приехали в Саранск из нескольких регионов России. Наиболее многочисленной на данных выставках породой является цвергшнауцер. В общей сложности представлено 30 собак данной породы. А породу ирландский волкодав представляет только один пёс из Пензы.

Основными критериями оценки участников выставки являются хороший внешний вид и отсутствие агрессии. Оцениванием занимаются судьи высшей категории из Казахстана, Нижнего Новгорода и Ярославля.

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Источник: info-rm.com