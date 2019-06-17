В Ромоданово открылся филиал спортивного клуба по каратэ киокушинкай «Танрэн».

В настоящее время в трех группах филиала тренируются 50 юных спортсменов. Возраст самых младших каратистов составляет 3 года. Стоит отметить, что каратэ в Ромоданово занимаются 10 девочек. Тренирует юных спортсменов Максим Мельников.

Стоит отметить, что каратэ не только развивает физические способности, но и способствует укреплению определенных моральных качеств.

По информации «Известий Мордовии».

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