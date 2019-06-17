В Саранске пройдет чемпионат по пахоте

В Саранске в скором времени пройдет чемпионат России по пахоте.

Указанный чемпионат будет проходить в период с 28 по 29 июня в селе Горяйновка.

Программа чемпионата включает в себя соревнования по мастерству управления трактором, конференции и совещания, выставки и демонстрационные показы новейшей сельскохозяйственной техники, животноводческого и перерабатывающего оборудования от ведущих производителей, а также выставки животных.

Кроме того, будет работать павильон «Живая Ферма». Также будет оборудован детский игровой городок. Помимо этого, пройдет праздничный концерт.

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Источник: adm-saransk.ru