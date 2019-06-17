В Саранске пройдет чемпионат по пахоте

В Саранске в скором времени пройдет чемпионат России по пахоте.
Указанный чемпионат будет проходить в период с 28 по 29 июня в селе Горяйновка.
Программа чемпионата включает в себя соревнования по мастерству управления трактором, конференции и совещания, выставки и демонстрационные показы новейшей сельскохозяйственной техники, животноводческого и перерабатывающего оборудования от ведущих производителей, а также выставки животных.
Кроме того, будет работать павильон «Живая Ферма». Также будет оборудован детский игровой городок. Помимо этого, пройдет праздничный концерт.
Также читайте о том, что в Саранск приехали лучшие собаки России.
Источник: adm-saransk.ru