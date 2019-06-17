Два жителя Мордовии были задержаны из-за хранения наркотиков

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у двух местных жителей.

В Саранске вечером 14 июня возле дома, расположенного по адресу – улица Кирова, сотрудники правоохранительных органов обнаружили и конфисковали 2,36 грамма гашиша в ходе личного досмотра 47-летнего мужчины.

Вечером того же дня возле села Левжа был задержан мужчина 1984 года рождения, в ходе личного досмотра которого были изъяты синтетические наркотики. Масса конфискованного вещества составила 0,51 г.

Также читайте о том, что в Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске.

Источник: 13.мвд.рф