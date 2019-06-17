В Кочкуровском районе пропал без вести 19-летний парень

В Кочкуровском районе разыскивается пропавший без вести 19-летний парень.

Биушкин Антон Сергеевич, проживающий в селе Семилей, 15 июня вышел из дома, расположенного по адресу – улица Центральная, и до сих пор не вернулся обратно. На связь с родными и близкими молодой человек не выходит.

Известно, что разыскиваемый парень был одет в синие бриджи и футболку серого цвета. Также имеются сведения о том, что молодой человек имел при себе рюкзак.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении пропавшего парня, могут сообщить необходимы сведения по телефонам: 8-927-178-46-98 или 02.

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Источник: vk.com/poisk_13region