В Мордовии ухудшится погода

В Мордовии 18 июня ожидается ухудшение погодных условий.

Синоптики прогнозируют, что 18 июня в некоторых населенных пунктах региона пройдут небольшие дожди. Ожидается, что осадки будут кратковременными. Кроме того, в некоторых районах Мордовии возможна гроза. Также синоптики предупреждают о порывах ветра, скорость которых будет составлять 17 метров в секунду.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям Мордовии убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов, а также убрать сухие деревья. Автомобилистам не стоит оставлять транспортные средства возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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Источник: 13.mchs.gov.ru