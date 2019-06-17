На минувших выходных в Мордовии сотрудники ГИБДД задержали нескольких пьяных автомобилистов

В Мордовии на минувших выходных сотрудники Госавтоинспекции задержали нескольких автомобилистов, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь на 15 июня в Рузаевке сотрудники Госавтоинспекции остановили на бульваре Горшкова автомобиль марки «Ситроен» под управлением 26-летнего парня, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером того же дня в Зубовой Поляне стражи порядка остановили автомобиль марки ВАЗ-2107, двигавшийся по улице Советской. За рулем транспортного средства находился 20-летний молодой человек, который был пьян.

Днём 16 июня ещё один пьяный автомобилист был задержан в посёлке Умёт Зубово-Полянского района. На улице Комсомольской стражами порядка был остановлен автомобиль марки ВАЗ-2107 под управлением 20-летнего парня, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя несколько часов на 66-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово, сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль марки «Шевроле-Ланос» под управлением пьяного мужчины.

Также вечером 16 июня пьяный автомобилист был задержан на 8-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. Стражи порядка задержали 45-летнего водителя автомобиля марки «Ауди», пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения.

Поздним вечером 16 июня в Саранске сотрудники Госавтоинспекции остановили на улице Полежаева автомобиль марки ВАЗ-21101 под управлением 24-летнего парня, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения.

Также читайте о том, что в Кочкуровском районе пропал без вести 19-летний парень.

Источник: гибдд.рф