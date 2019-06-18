Жительницу Рузаевки осудили за избиение дочери

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении 35-летней местной жительницы, которая систематически избивала свою дочь.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что 35-летняя гражданка на протяжении достаточно длительного периода времени подвергала избиениям свою дочь 2004 года рождения. Женщина избивала ребенка руками, ногами, кожаным ремнем и проводом от кипятильника. Также известно, что гражданка злоупотребляет спиртным.

Кроме того, было установлено, что женщина воспитывает троих несовершеннолетних детей, которые неоднократно помещались в реабилитационный центр по причине трудного материального положения.

Решением суда в отношении нерадивой матери была избрана мера наказания в виде 2,5 лет лишения свободы условно.

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Источник: mordovia.sledcom.ru