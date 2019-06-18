В Саранске водитель легковушки сбил девушку на пешеходном переходе

В Саранске 24-летняя девушка попала под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

Происшествие произошло утром 17 июня на территории Пролетарского района города. По предварительной информации, 30-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Фольксваген-Поло», двигаясь по проспекту 60 лет Октября, совершил наезд на 24-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшая получила ушибы. Девушка доставлялась в ГБУЗ РМ РКБ №4, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении автомобилиста были составлены административные материалы.

Ранее сообщалось, что в Краснослободском районе в результате ДТП пострадали пять человек.

Источник: гибдд.рф