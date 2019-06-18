Неизвестные преступники ограбили 57-летнего жителя Торбеево

В Торбеево неизвестные злоумышленники ограбили 57-летнего местного жителя.

Недавно неизвестные злоумышленники, сломав замок входной двери, проникли в квартиру 57-летнего жителя Торбеево, проживающего по адресу – улица Почтовая, и похитили DVD-плеер и музыкальный центр. Стоит отметить, что в украденной аппаратуре находился диск с записями музыки известного композитора Антонио Вивальди.

В настоящее время представители правоохранительных органов занимаются розыском преступников.

По информации «Известий Мордовии».

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