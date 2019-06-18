61-летний житель Саранска пойдет под суд за незаконное хранение оружия

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 61-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном хранении оружия.

Летом 2017 года 61-летний житель Саранска во время ремонта своего дома, расположенного по адресу – улица Красноармейская, обнаружил деревянный ящик, внутри которого находились винтовка Мосина 1917 года выпуска, револьвер системы наган образца 1895 года, револьвер Smith & Wesson M 1905 года выпуска, а также патроны к указанному оружию.

Мужчина оставил огнестрельное оружие и боеприпасы себе, зная о том, что найденные предметы нужно сдать в правоохранительные органы.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении Ленинского районного суда города Саранска.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru