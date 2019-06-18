В Саранске 40-летнего мужчину осудили за кражу пакета с продуктами

В Саранске суд вынес приговор в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в краже пакета с продуктами.

Днём 10 марта нынешнего года 40-летний гражданин, находясь в магазине, расположенном в посёлке Луховка, похитил полимерный пакет, который был оставлен гражданкой Ф. в камере хранения ручной клади. В указанном пакете находились: бутылка коньяка, колбаса и пачка кофе. Общая стоимость украденных продуктов составила более 1,3 тыс. рублей.

Ранее преступник уже привлекался к уголовной ответственности.

Решением Октябрьского районного суда города Саранска в отношении мужчины была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы условно.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru