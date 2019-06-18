В Саранске полицейские задержали двух подозреваемых в хранении наркотиков

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух парней, которые подозреваются в незаконном хранении наркотиков.
Возле дома, расположенного по адресу – улица Крестьянская, стражи порядка задержали 19-летнего молодого человека, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и конфискованы синтетические наркотики массой более 1 грамма.
На улице Островского полицейскими был задержан 26-летний житель Рузаевского района. В ходе личного досмотра парня стражи порядка обнаружили и конфисковали более 1 грамма наркотиков.
В отношении указанных граждан были возбуждены уголовные дела.
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Источник: 13.мвд.рф