В Мордовии слушатели автошколы стали участниками акции «#Без вас не получится»

В Мордовии ученики автошколы приняли участие в акции под названием «#Без вас не получится».

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с преподавателями автошколы рассказали кандидатам в водители об использовании детских удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров, обратив особое внимание на покупку детского кресла.

Инспекторы ГИБДД рассказали о том, что качественное автокресло должно соответствовать современным стандартам и иметь подтверждающий сертификат.

Также слушателям автошколы были вручены памятки по ПДД.

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Источник: 13.мвд.рф