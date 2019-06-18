Госавтоинспекция призывает жителей Мордовии не оставлять детей в автомобиле

Сотрудники Госавтоинспекции призывают жителей Мордовии не оставлять детей в автомобиле.

Когда ребенок находится в салоне запертого автомобиля, он может начать задыхаться, потерять сознание, перегреться или замерзнуть, а также причинить себе вред посторонними предметами. Также стоит помнить о внешних угрозах. К примеру, в машину с ребенком может врезаться другое транспортное средство.

Стоит отметить, что действующие правила запрещают оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка возрастом младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица. В отношении родителей может быть применена мера наказания в виде лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф