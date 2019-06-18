Полицейские задержали жителя Рузаевки, подозреваемого в краже

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Рузаевки, который подозревается в совершении кражи с дачного участка.

Стражами порядка было установлено, что житель Рузаевки 1959 года рождения похитил с территории дачного участка, расположенного неподалеку от села Ключарево, металлическую калитку, металлический бак и пять труб.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф