Команда МВД по Мордовии показала хорошую игру на чемпионате по мини-футболу

Команда МВД по Мордовии приняла участие в чемпионате по мини-футболу.

Указанные соревнования недавно завершились в Краснодарском крае.

За весь турнир сотрудники ГУ МВД РФ по Мордовии провели восемь игр. Из четырех групповых игр полицейские из Мордовии одержали победу в трех.

По итогам турнира, участниками которого стали несколько десятков команд, представители Мордовии заняли четвертое место, проиграв в матче за третье место команде Амурской области. Победу одержали полицейские из Владимирской области.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф