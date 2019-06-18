В Саранске горели заброшенные постройки

В Саранске загорелись три заброшенные постройки.

Вечером 17 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории дачного массива, расположенного возле ресторана «Огни Саранска». Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили, что горит бесхозная постройка на площади 25 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил строение.

Спустя несколько часов, на территории указанного дачного массива загорелись ещё две заброшенные постройки. Одно из строений сгорело дотла. Вторую постройку огонь повредил на площади 13 квадратных метров.

Причины данных пожаров устанавливаются.

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Источник: 13.mchs.gov.ru