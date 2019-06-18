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На смотровой площадке МГУ Н.П. Огарёва открылась выставка живописных работ

На смотровой площадке МГУ Н.П. Огарёва открылась выставка живописных работ

На смотровой площадке МГУ Н.П. Огарёва открылась выставка живописных работ Светланы Нестеровой.

На указанной выставке, получившей название «Образ, цвет, настроение», представлено 14 работ художницы, созданных в последние годы. Полотна раскрывают все грани творчества Светланы Нестеровой. Главной особенностью работ художницы является оптимистическая передача окружающего мира, предполагающая дуалистичное описание явлений действительности, предусматривающее раскрытие объекта изображения в его повседневной ипостаси и тех проявлениях, которые не каждый может заметить. 

Выставка радует буйством летних красок, богатством колорита и радостным восприятием мира. Значимое место отведено натюрмортам. Художница обращает внимание на цвет изображаемых предметов, детализация в данном случае отходит на второй план.

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Источник: mrsu.ru