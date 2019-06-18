На смотровой площадке МГУ Н.П. Огарёва открылась выставка живописных работ Светланы Нестеровой.

На указанной выставке, получившей название «Образ, цвет, настроение», представлено 14 работ художницы, созданных в последние годы. Полотна раскрывают все грани творчества Светланы Нестеровой. Главной особенностью работ художницы является оптимистическая передача окружающего мира, предполагающая дуалистичное описание явлений действительности, предусматривающее раскрытие объекта изображения в его повседневной ипостаси и тех проявлениях, которые не каждый может заметить.

Выставка радует буйством летних красок, богатством колорита и радостным восприятием мира. Значимое место отведено натюрмортам. Художница обращает внимание на цвет изображаемых предметов, детализация в данном случае отходит на второй план.

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Источник: mrsu.ru