В Мордовии пойдет под суд житель Московской области, обвиняемый в краже денег

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Московской области, который обвиняется в краже денежных средств.

10 сентября прошлого года житель Московской области пришел в одну из организаций Саранска. Мужчина представился сотрудником компании, специализирующейся на обслуживании оргтехники и подключении Интернета. Обвиняемый ходил по помещению, делая вид, что проверят персональные компьютеры. В определенный момент мужчина остался один. Воспользовавшись данным обстоятельством, подозреваемый выдвинул ящик письменного стола и похитил оттуда денежные средства в сумме 113 тыс. рублей. Затем гражданин покинул место преступления, заявив, что завершил проверку.

Материалы уголовного дела в отношении жителя Московской области находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф