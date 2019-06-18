В Чамзинском районе осудили мужчину, ограбившего своего собутыльника

В Чамзинском районе суд вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в грабеже.

Было установлено, что гражданин Зоткин, распивая алкогольные напитки в компании своего приятеля Бузлаева, заметил у последнего мобильный телефон марки Xiamo. Осужденный избил собутыльника и отобрал у него гаджет. После этого гражданин Зоткин покинул место преступления.

Пострадавший просил сильно не наказывать преступника, заявив, что мобильный телефон в итоге был ему возвращен. Гражданину Бузлаеву пришлось потратить 2 тыс. рублей на ремонт экрана гаджета.

Решением Чамзинского районного суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы.

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Источник: chamzinsky.mor.sudrf.ru