Футбольная команда «Мордовия» провела первый контрольный матч в летнем межсезонье

16 июня футбольная команда «Мордовия» провела свой первый контрольный матч в летнем межсезонье.

Мордовские футболисты померялись силами с игроками ФК «Акрон» из Тольятти.

До перерыва возможность проявить себя получила большая группа футболистов, находящихся на просмотре. Во второй половине матча выступали преимущественно местные воспитанники. Все 90 минут на поле провели только Евгений Стрелов, который играл на левом фланге обороны, и Руслан Навлётов, исполнявший сначала роль опорника, а затем центрального защитника.

Матч завершился со счетом 0:0.

По информации пресс-службы ФК «Мордовия».

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Источник: fc-mordovia.ru