В Мордовии стартовали соревнования «Школа безопасности»

В Мордовии стартовали межрегиональные соревнования под названием «Школа безопасности».

Указанные соревнования проводятся на базе экспериментального учебного городка МЧС РФ «Школа безопасности», расположенного в Большеберезниковском районе.

В соревнованиях принимают участие 18 команд, которые представляют 12 регионов России.

В первый день состязаний спортсмены показали себя на дистанциях «Комбинированная пожарная эстафета», «Кросс 1 км» и «Комбинированные силовые упражнения».

Завершатся соревнования 21 июня.

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Источник: 13.mchs.gov.ru