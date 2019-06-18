30-летнего жителя Рузаевки осудили за избиение знакомого

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении 30-летнего местного жителя, который жестоко избил своего знакомого.

2 марта нынешнего года 30-летний житель Рузаевки, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, из-за личной неприязни ударил знакомого кулаком в область левой щеки. От удара пострадавший упал на снег. После этого преступник три раза ударил знакомого ногой в живот. Пострадавший получил телесные повреждения крайней степени тяжести.

Решением Рузаевского районного суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 3,5 лет лишения свободы. Кроме того, в пользу пострадавшего было взыскано 300 тыс. рублей в качестве моральной компенсации.

Ранее сообщалось, что в Саранске 40-летнего мужчину осудили за кражу пакета с продуктами.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru