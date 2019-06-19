Руководитель одного из предприятий Саранска подозревается в незаконном хранении марихуаны

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном хранении марихуаны.

Сотрудниками полиции было установлено, что 41-летний житель Саранска, который является руководителем одного из предприятий города, в производственном помещении выращивал марихуану.

Полицейские изъяли у горожанина практически 2 килограмма марихуаны. Запрещенное вещество мужчина приготовил для собственного употребления.

В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф