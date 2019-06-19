68-летняя жительница Саранска фиктивно прописала в своей квартире нескольких иностранцев

В Саранске 68-летняя местная жительница фиктивно прописала в своей квартире нескольких граждан Таджикистана.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в мае нынешнего года 68-летняя жительница Саранска, проживающая по улице Есенина, в принадлежащей ей квартире, расположенной по адресу – улица Омская, фиктивно поставила на миграционный учет троих граждан Таджикистана 1969, 1972 и 1978 годов рождения. Местонахождение иностранцев устанавливается.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф