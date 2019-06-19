В Саранске был заключен под стражу педофил из Дагестана

В Саранске суд заключил под стражу жителя Дагестана, который подозревается в развращении ребенка.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в октябре прошлого года 51-летний подозреваемый в одной из популярных социальных сетей переписывался с малолетней жительницей Саранска. В ходе переписки мужчина склонял девочку к предоставлению своих фотографий в обнаженном виде, а также отправил ей фотографию мужского полового органа и видеоролик порнографического характера.

10 июня текущего года житель Дагестана был задержан. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 августа нынешнего года включительно.

Также читайте о том, что руководитель одного из предприятий Саранска подозревается в незаконном хранении марихуаны.

Источник: 13.мвд.рф